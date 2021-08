لزيادة الخصوصية.. واتساب يطرح ميزة جديدة للمستخدمين

جدة - نرمين السيد - وأوضح التطبيق تطويره لميزة تمنح المستخدمين القدرة على منع الغرباء والأشخاص غير المسجلين بجهات الاتصال من إضافاتهم إلى دردشة جماعية دون إذنا منهم.

وجاء تقرير بموقع "zeenews" يشير إلى سوء استخدام البعض لتطبيق واتساب، من خلال إضافة المستخدمين لمجموعات غير ضرورية سواء بيع منتجات أو ترويج لخدمات دون موافقتك مما يعد أمرا مزعجا لهم.

وطرح واتساب إعدادات المجموعات الجديدة فى التطبيق لأجل التخلص من إزعاج الدردشات الجماعية وتعزيز خصوصية المستخدم.

وتوصل فريق مطورو واتساب إلى خاصية جديدة، بمساعدتها يمكنك منع أي شخص من إضافتك إلى مجموعة دون إذنك، وتتوفر هذه الميزة لمستخدمى التطبيق على هواتف آيفون و أندرويد، وذلك من خلال:

-فتح التطبيق والنقر على الثلاث نقاط بالزاوية العليا من الشاشة واختيار Settings، ثم النقر فوق الحساب Account.

-اختيار الخصوصية Privacy، ثم مجموعات Groups، وبعدها يجب تحديد خيار "الجميع Everyone" الذى يسمح لأى مستخدم إضافة رقم الهاتف إلى مجموعة دون إذن المستخدم، أو اختيار "جهات الاتصال الخاصة بى My Contacts" فهو يسمح للمستخدمين الذين قمت بحفظ أرقامهم فى جهات الاتصال، أو خيار "جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء My Contacts Except" ويسمح ذلك بإجراء مزيد من التصفية وإزالة جهات الاتصال التى لا تريد إضافتها إلى مجموعة.