صور- أجمل أزياء للمكسيكية صوفيا أراجون

جدة - نرمين السيد - ونجحت صوفيا أراجون وهى فى عمر الـ 25 فى تمثيل بلدها المكسيك بمسابقة ملكة جمال الكون 2019، وولدت فى 13 فبراير 1994 بجوادالاخارا فى المكسيك.

وظهرت المكسيكية صوفيا لجمهورها وهى فى سن صغير عندما كانت فى الـ 14 من عمرها، كانت صورها على أغلفة المجلات العالمية.

وشاركت فى العديد من مسابقات الجمال، ودخلت عام 2017 المنافسة لتصبح ممثلة من خاليسكو فى مسابقة ملكة جمال منظمة المكسيك فى عام 2017، وحصلت وقتها على المركز الثانى.

وبعد عام تنافست على لقب ميكسيكانا يونيفرسال خاليسكو، بهدف تمثيل حالتها فى ميكسيكانا يونيفرسال 2019 ولم يتم اختيارها فى النهاية، وشاركت بعدها فى مسابقة ميكسيكانا يونيفرسال 2019 فى مدينة مكسيكو وتم اختيارها كواحدة من أفضل 20 متسابقا بعد الجولة الأولى ودخلت العشرة الأوائل قبل النهائى وتم تتويج صوفيا أراجون ملكة جمال ميكسيكانا يونيفرسال من قبل حاملة اللقب السابقة أندريا توسكانو.