يقفز ويجرى.. شاومى تكشف النقاب عن روبوت جديد

جدة - نرمين السيد - ويعد روبوت شاومى الجديد هو عبارة عن نسخة تجريبية مفتوحة المصدر تحتوى على إمكانيات غير مسبوقة، مستوحى تصميمه من المخلوقات الحية على غرار روبوتات المهام الخاصة من إنتاج شركة بوسطن ديناميكس المعروفة باسم Spot.

ويتمتع الروبوت بطبيعة مفتوحة المصدر لتصميم الجهاز، كما زودته الشركة الصينية بمستشعرات تمنحه حركة القدرة على الاستجابة للأوامر الصوتية ومتابعة مالكها.

ووفرت الشركة فى الجهاز بعض المزايا لأجل القيام بالمهام الصعبة من بينها أجهزة استشعار أخرى تعمل باللمس والموجات فوق الصوتية، إلى جانب عدسة عين السمكة ذات الزاوية الواسعة للغاية، وكاميرا RealSense من إنتل لاستشعار العمق وتجنب العوائق، ونظام تحديد المواقع العالمي GPS، وميزة SLAM والتي تساعد الروبوت على التنقل ذاتيا.

ويأتى الروبوت على شكل مخلوقات حية، يتمكن من القفز والجرى والالتفاف والانعطاف والتحرك بسرعة عالية ومهارة فائقة والركض بسرعة من 3.2 ميل في الثانية، وتبلغ حمولته 3 كيلوجرام.

ويتم تشغيله من خلال منصة Jetson Xavier NX، من شركة إنفيديا، حيث يتم اقترانه بذاكرة تخزين داخلية تبلغ سعتها 128 جيجابايت، بالإضافة إلى توفير أدوات التحكم عن بعد من خلال الهواتف الذكية المتصلة وأجهزة التحكم.

وأشارت شاومى أنها تنوى إطلاق 1.000 وحدة مبدئيا من CyberDog، وتبلغ تكلفته 1.541 دولارا أى ما يعادل 24 ألف جنيه مصرى.