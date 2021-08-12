صور- بنطلونات تزيد من طول قصيرات القامة

جدة - نرمين السيد - وتحرص الفتيات قصيرات القامة على ارتداء الملابس التى تزيد من أطوالهن، ومنح مرتديتها المزيد من الراحة والأناقة.

وتعد البناطيل من القطع المهمة، ويجب أن تحاكى تقاسيم منطقة الأرجل بالإضافة إلى ملائمة القصة والخياطة للجسم حتى تمنح مرتديتها المرونة سواء فى المشى أو الجلوس.

وهناك أنواع قصات وأشكال المختلفة للبنطلونات تناسب الفتيات القصيرات منها القصة المستقيمة أى لبنطلونات ذات قصة السكيني، فهي تساعدك على إظهار قوامك بشكل متناسق خصوصًا إذا قمت بتنسيق حذاء بكعب بسيط معه. وهذه القصة تناسب جميع أشكال الجسم.

وتتناسب البنطلونات ذات الأرجل الواسعة مع أشكال الجسم المختلفة، ولا يمكن الاستغناء عنها فى فصل الصيف، لدورها فى منح مرتديتها مزيد من التألق.

أما البنطلونات الشارلستون يمكن ارتداؤها مع حذاء بكعب عال، حتى تعطى طولا وتبرز القوام بشكل متناسق.