اللى يعيش ياما يشوف .. ممثلة مكسيكية تبلغ من العمر 69 عاما تعلن حملها!

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "نيوزويك" الأمريكى، أن الممثلة المكسيكية، أعلنت عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام" حملها من شريكها ماركوس دى.

وشاركت لين متابعيها على انستجرام احتفالها بالخبر من خلال مجموعة من الصور لها مع شريك حياتها، حيث كتبت قائلة: "يسعدنى جداً أن أعلن أننى حامل فى الشهر الثالث، وماركوس دى سعيد للغاية أنه سيكون أبا".

ومن جانبه، انتقل ماركوس دى إلى حسابه الخاص على انستجرام بعد ساعات لمشاركة صورة له مع أم طفله المستقبلى مع هاشتاج "2019"، والذى يعتقد أنه العام الذى بدأ فيه الاثنان علاقتهما العاطفية.

ومن المقرر أنه فى حالة وصول حمل ماى لين إلى فترة الحمل الكاملة، فستحطم رقم موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأكبر امرأة أنجبت، ففى 29 ديسمبر 2006، حصلت ماريا ديل كارمن بوسادا لارا على اللقب عندما أنجبت ولدين توأمين، كريستيان وباو، بعملية قيصرية فى مدينة برشلونة بإسبانيا، عندما كانت تبلغ من العمر 67 عاما.