لندن تخرج من التصنيف لأول مرة .. اعرف أغلى مدينة بريطانية لشراء منزل

جدة - نرمين السيد - وقالت صحيفة "اكسبريس" البريطانية أن نزوح جماعى من المراكز الحضرية أثناء الوباء لم يؤثر بعد على شعبية المدينة والتى كانت عاصمة للبلاد وظلت أحد أهم المدن حتى القرن 11 والفتح النورماندى.

وزاد تضخم متوسط تكلفة منزل فى المدينة بنسبة 10.3% إلى 287.440 جنيهًا إسترلينيًا فى العام الماضى، بينما ارتفع متوسط دخل الأشخاص الذين يعيشون فيها بنسبة 2.1 فى المائة فقط، حسبما أفادت شركة هاليفاكس للرهن العقارى فى تقرير لها.

وبما فيها من كاتدرائية رائعة وطاحونة النهر الجذابة، حلت وينشستر محل أكسفورد باعتبارها المدينة الأكثر تكلفة لشراء المنازل حيث يمكن لأى مشترين محتملين يبحثون عن منزل فى وينشستر أن يتوقعوا دفع حوالى 630.432 جنيهًا إسترلينيًا، وهو ما يزيد بنسبة 8 فى المائة عن العام الماضى، وفقًا لهاليفاكس.

إنفيرنيس هى المدينة الوحيدة التى تم العثور على أسعار معقولة أكثر مما كانت عليه قبل 10 سنوات حيث يبلغ متوسط تكلفة المنزل هناك 5.6 أضعاف متوسط الدخل السنوى، انخفاضًا من 6.2 فى عام 2011، بسبب نمو الأجور الذى يفوق نمو أسعار المنازل.

جميع المدن ذات الأسعار المعقولة لديها أسعار منازل أقل من المتوسط لجميع مدن المملكة المتحدة "287.440 جنيهًا إسترلينيًا"، توقعها فى هيريفورد، حيث تبلغ أسعار العقارات حوالى 316.929 جنيهًا إسترلينيًا.

جدير بالذكر، أن لندن أصبحت الآن خارج المدن الأعلى تكلفةً لأول مرة منذ ست سنوات، ومع ذلك لم تتحسن القدرة على تحمل تكاليف الإعاشة فى العاصمة حيث ارتفع متوسط أسعار العقارات بنسبة 5 فى المائة إلى 564.695 جنيهًا إسترلينيًا فى لندن الكبرى، فى حين زادت توقعات المرتبات بنسبة 4 فى المائة.