سامسونج تكشف عن الجيل الثالث من هواتفها القابلة للطى

جدة - نرمين السيد - ويعد Galaxy Z Fold3 5G، هو أول هاتف قابل للطى فى عام 2021، والذى ينضم لإصدارات عملاقة التقنية الكورية الرائدة فى مجال صناعة الهواتف المحمولة ذات الشاشة المطوية.

وبحسب موقع "gsmarena" التقنى، يمتاز هاتف Galaxy Z Fold3 5G، بتقنية جديدة تضيفها سامسونج لأول مرة بهواتفها القابلة للطى، وهى تقنية الكاميرا المخفية تحت الشاشة، وبالإضافة إلى ذلك يوفر الجيل الثالث Fold تصنيف IPX8 لمقاومة الماء و دعم قلم S Pen الإلكترونى إلى جانب تحسينات المتانة والعرض والأداء.

ويضم هاتف Galaxy Z Fold3 القابل للطى، شاشتين من نوع Dynamic AMOLED 2X، الشاشة الداخلية تأتى بقياس 7.6 بوصة، وبدقة 2208×1768 بكسل، وتدعم سرعة تحديث تصل 120 هرتزا فى الثانية.