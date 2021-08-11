لحماية الأطفال.. جوجل تطور سياسيات يوتيوب

جدة - نرمين السيد - وتهتم جوجل فى تغيراتها بحماية الأطفال من خلال ضبط إعداد التحميل الافتراضى للمستخدمين على يوتيوب والذين يتراوح سنهم بين 13 و 17 عاما، وذلك بحسب موقع "Yahoo Finance".

ولن تسمح جوجل بمشاهدة المحتوى على يوتيوب إلا من قبل المستخدم وأفراد معينين آخرين يختار هو مشاركة مقاطع الفيديو معهم.

وأضافت الشركة إيقاف تشغيل ميزة التشغيل التلقائى للفيديو لجميع المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عامًا، حيث ستضيف المنصة خيار التشغيل التلقائى على "YouTube Kids"، وتجربة المحتوى المنسق للأطفال من سن 4 إلى 12 عامًا، ولكن سيتم أيضا إيقاف تشغيلها افتراضيا.

وفى بيان له قال جيمس بيسر، مدير إدارة المنتجات فى "YouTube" نريد مساعدة المستخدمين الأصغر سنًا على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن بصمتهم على الإنترنت وخصوصيتهم الرقمية، بما فى ذلك تشجيعهم على اتخاذ قرار مقصود إذا كانوا يرغبون فى جعل المحتوى الخاص بهم عامًا".

وسيعمل يوتيوب بشكل افتراضي على تشغيل إشعارات مثل "أخذ استراحة" و"وقت النوم" للمستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عامًا، حيث يُمنع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا من التسجيل للحصول على حساب عادى على يوتيوب.