صور- «MAGA».. قبعة من تصميم ترامب

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جدة - نرمين السيد - وقال ترامب، عبر بريدًا إلكترونيًا أرسله إلى جميع أنصاره أن عليهم جميعًا ارتداء القبعة الجديدة بتصميمها الفريد رمز الحزب الجمهورى الكلاسيكى.
وكانت القبعة الأصلية منقوش عليها شعار "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، لكن القبعة المحدثة تحمل الأحرف الأولى من العبارة سالفة الذكر "MAGA"، وعرض البريد الإلكترونى أيضًا على المؤيدين نسخة محدودة من القبعة مع توقيع ترامب على الحافة مع خيار التبرع بمبلغ 25 دولارًا أو 50 دولارًا أو 100 دولار أو 250 دولارًا.
وقال ترامب فى رسالة البريد الإلكترونى: "لقد صممت للتو قبعة BRAND NEW MAGA Hat وأريد أن تحصل عليها.. لقد كنت دائمًا أحد أكثر المؤيدين المخلصين لى، لذلك لا أريدك أن يكون لديك أية قبعة فقط... أريد أن تكون لديك قبعة MAGA التى صممتها ووقعتها شخصيًا من أجلك".
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