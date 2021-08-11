10 خطوات.. طريقة تحضير الجمبرى المشوى

جدة - نرمين السيد - ولتحضير الجمبرى المشوى على الفحم، نحتاج إلى بعض المكونات البسيطة لأجل إعداد وجبة لذيذة ينتظرها الأطفال والكبار. المقادير: -كوب زيت الزيتون. -ربع كوب بقدونس مفروم. -ربع كوب عصير الليمون. -3 فصوص من الثوم المهروس. -ملعقة كبيرة من معجون الطماطم. -2 ملعقة صغيرة من الأوريجانو. -رشة ملح. -رشة فلفل أسود. -600 جراما من الجمبرى المقشر والمغسول. - شواية. طريقة التحضير: يجب وضع زيت الزيتون فى وعاء عميق مع البقدونس وعصير الليمون والثوم ومعجون الطماطم. ويضاف لها الفلفل الحار والأوريجانو والملح والفلفل الأسود وخلطها جيدا لأجل الحصول على خليط متجانس، ثم وضع الجمبرى فى الخليط وتقليبه جيدا وتركه بجانبا لمدة 4 ساعات. ونأتى بعيدان الخشب ووضع الجمبرى فيه ثم شوى الفجمبرى على الفحم من الجهة الأولى، وتقلب العيدان إلى الجهة الثانية حتى ينضج وبعدها تقدم ساخنة.

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