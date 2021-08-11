ناسا ترسل البيتزا والأجبان إلى الفضاء

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأسوشيتد برس، أن المركبة، من طراز "سيجنوس" تم إطلاقها من ولاية فرجينيا، صوب محطة الفضاء الدولية ومن المرتقب أن تصل يوم الخميس.

وتضم المركبة تفاحا طريا وطماطم وكيوى، إلى جانب بيتزا وأجبان، من أجل تقديمها لسبعة من رواد الفضاء، وهم ثلاثة أميركيين وروسيان وفرنسى ويابانى.