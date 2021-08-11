جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأسوشيتد برس، أن المركبة، من طراز "سيجنوس" تم إطلاقها من ولاية فرجينيا، صوب محطة الفضاء الدولية ومن المرتقب أن تصل يوم الخميس.
وتضم المركبة تفاحا طريا وطماطم وكيوى، إلى جانب بيتزا وأجبان، من أجل تقديمها لسبعة من رواد الفضاء، وهم ثلاثة أميركيين وروسيان وفرنسى ويابانى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ناسا ترسل البيتزا والأجبان إلى الفضاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.