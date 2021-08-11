«تويتر» يحذف 1.900 تغريدة عنصرية ضد نجوم منتخب إنجلترا

جدة - نرمين السيد - نجح موقع تويتر، فى حذف أكثر من 1.900 تغريدة عنصرية ومسيئة ضد لاعبى منتخب إنجلترا فى أعقاب هزيمته فى نهائى بطولة أوروبا "يورو 2020"، موضحا تعرض ماركوس راشفورد وجادون سانشو وبوكايو ساكا لإساءات عنصرية عبر الإنترنت بعدما فشلوا فى تسجيل ركلات الترجيح فى المباراة النهائية ضد إيطاليا فى ستاد ويمبلى الشهر الماضى.





وأضاف تويتر أنه حدد وأزال 1.622 تغريدة خلال المباراة النهائية وفى الساعات الـ 24 التى تلت المباراة، وارتفعت إلى 1.961 بعد ثلاثة أيام من المباراة، وفق صحيفة "ميل أونلاين" البريطانية.

وأوضح أن غالبية التغريدات المسيئة أُرسِلت من المملكة المتحدة، على الرغم من أن الشرطة ذكرت أن ما يقرب من أربعة أضعاف التعليقات الإجرامية نشرت من الخارج.

وأشار تويتر إلى أن العنصرية "مشكلة مجتمعية عميقة'' لا تزال تحدث أيضًا خارج الإنترنت، لكنه أقر بحاجته إلى القيام بعمل أفضل لجعل منصته آمنة، مؤكدا الحاجة إلى المزيد من العمل الجماعى إلى جانب الحكومة وإدارة كرة القدم.

وفى تحديث حول رده على الحادث، قال موقع تويتر إنه وضع خططًا للتعرف بسرعة على التغريدات العنصرية والمسيئة التى تستهدف فريق إنجلترا ومحادثات اليورو الأوسع نطاقًا وإزالتها' قبل البطولة.

وتعرض الموقع وآخرون لاتهامات بالتباطؤ فى الرد على الإساءة عبر الإنترنت وإزالتها، لكن تويتر قال، نتيجة لهذه الخطط، إن 2% فقط من التغريدات التى أزيلت بعد النهائى حظت بأكثر من 1.000 ظهور أو مشاهدة قبل أن يتم إزالتها.

وأكد تويتر أنه سيواصل العمل لتقليل ظهور هذا النوع من المحتوى لضمان عدم وصوله لعدد كبير من الأشخاص قبل إزالته.