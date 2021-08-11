مفاجأة لـ جيانا فاروق خلال حلقة "معكم منى الشاذلى" على cbc.. غدا الخميس

جدة - نرمين السيد - فى أول ظهور لها عقب عودتها من طوكيو، تحل اللاعبة جيانا فاروق، الحاصلة على برونزية الكاراتيه فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلى"، الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة cbc، غدا الخميس، فى تمام الساعة التاسعة مساء.





وخلال تصوير الحلقة، فاجأ النادى الأهلى، جيانا فاروق، بمنحها مكافأة الميدالية الذهبية، رغم حصولها على الميدالية البرونزية فى أولمبياد طوكيو، حيث تصادف إصدار بيان النادى فى وقت تسجيل الحلقة، لتعرب جيانا بدورها عن سعادتها بالقرار، مؤكدة أنها رفضت من قبل الكثير من العروض لتمثيل أندية أخرى، نظرا لحبها وانتمائها للأهلى. وفى نفس السياق، تروى البطلة الأولمبية خلال اللقاء كواليس إحرازها الميدالية البرونزية فى الكاراتيه، وتفاصيل مشاركتها فى أولمبياد طوكيو. كما تظهر جيانا بصحبة والدها ووالدتها وخطيبها، بالإضافة إلى عدد من أصدقائها ومدربيها، وتكشف أسرارًا تروى لأول مرة فيما يتعلق بقرار استمرارها فى الملاعب من عدمه، وكذلك تفاصيل ما جرى من الاتحاد الدولى للكاراتيه عقب خسارتها مبارة قبل النهائى.

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