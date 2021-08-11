تحاصر الحشرات قبل قضمها.. اكتشاف نباتات تأكل اللحوم

جدة - نرمين السيد - ووجد العلماء أن تلك النباتات تعد آكلة للحوم، وكشفت نتائج الدراسات التى أجريت مؤخرا أن تلك العشبة تحمل اسم "تريانثا أوكسيدنتاليز".

ولم تعتبر تلك العشبة اكتشاف جديد، فهى كانت متواجدة مسبقا ولكن الحديث هو ميولها لأكل اللحوم، وفقا لدورية "Proceedings of the National".

وتم التوصل إلى تلك الحقيقة المفزعة أثناء قيام العلماء برحلات ميدانية إلى حديقة "سابرس بروفينشيال"، التى تقع فى شمال فانكوفر، بكولومبيا البريطانية.

وأشار العلماء إلى أن نبات "تريانثا أوكسيدنتاليز" بأنه المثال الـ12 المعروف للتطور المستقل للحيوانات آكلة اللحوم فى النباتات، إلا أنه أثبت أنه فريد من نوعه بين النباتات آكلة للحوم، وغير متوقع بناء على النظرية الدارجة.

ويستخدم نبات "تريانثا أوكسيدنتاليز" الحشرات لتلقيح أزهاره ذات المظهر الطبيعى جدا، لكنه يحتوى أيضا على شعر لزج أسفل هذه الزهور مباشرة لمحاصرة الحشرات الصغيرة لقضمها.

وأجرى العلماء أبحاثهم من خلال إلحاق ذباب الفاكهة الميت بالسيقان اللاصقة لنبات "تريانثا أوكسيدنتاليز"، ولكن قبل إطعامه الذباب تم ختم الحشرات بطريقة التمثيل الغذائى بنظائر النيتروجين الثقيلة، ووجدوا أن 64% من مدخوله من النيتروجين من لحم الحشرات.