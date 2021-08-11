صور - بيونسيه تخطف الأنظار بملابس «كاوبوى»

جدة - نرمين السيد - يأتى هذا فى إطار الدعاية الكبيرة التى تقوم بها بيونسيه للترويج لمجموعتها الجديدة من الأزياء Ivy Park المستوحاة من تصاميم الكاوبوى. وظهرت بيونسيه، مبهرة ومثيرة بجامبسوت بالجينز وجاكيت من الجينز وحذاء رياضى، وفى إطلالة أخرى ظهرت بفستان أسود شفاف تصدرت به غلاف مجلة BAZAAR العالمية والمتخصصة فى الأزياء والموضة. يذكر أن بيونسيه أطلقت علامتها التجارية Ivy Park فى أكتوبر 2014، واقتحمت بها فى عام 2016 مجال الأزياء الرياضية عالميًا.

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