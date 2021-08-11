مواصفات وسعر هاتف نوكيا الجديد «Nokia C20 Plus»

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Nokia C20 Plus" الجديد بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.5 بوصة، بجودة عرض HD+، والتى تأتى بدقة 720X1600 بيكسل، بالإضافة إلى حواف سفلية بارزة، ولوحة خلفية منحنية، وفقا لموقع "Newsbytesapp" التقنى.

ويقدم الهاتف الذكى من نوكيا C20 Plus، على كاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها تأتى بدقة 8 ميجابيكسل، مع عدسة لتصوير العمق والتى تأتى بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفى والتى تأتى بدقة 5 ميجابيكسل.

ويزود الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 4950 ميللى أمبير فى الساعة، كما تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 10 وات، بالإضافة إلى اقترانها بذاكرة وصول عشوائى رام سعة 3 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 32 جيجا بايت.

ويبلغ سعر هاتف نوكيا الجديد 120 دولارا أى ما يعادل ألف و 800 جنيه مصرى.