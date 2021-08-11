صور.. التنانير القصيرة والأكمام المنفوخة موضة صيف 2021

جدة - نرمين السيد - وتشهد التنانير القصيرة انتشارا خلال مصايف 2021، والتى تختلف قصاتها وتصميماتها وتتناسب مع مختلف لتتلائم مع مختلف الإطلالات. ويمكن تنسيق تلك التنانير القصيرة مع قميص كبير الحجم، لأجل الظهور فى صورة أكثر أناقة فى صيف 2021. وأيضا ظهرت ضمن موضة أزياء مصيف 2021، الأكمام المنفوخة مع تصميمات رائعة من البلوزات والأكتاف المتدلية المثيرة، بالإضافة إلى الفساتين ذات الأكمام الكبيرة. كما تداولت موضة البلوزات "هاف ستومك" على الخصر لإظهار جمال وأنوثة الفتيات والنساء.

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