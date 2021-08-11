نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بكوبرى أكتوبر والجيزة المعدنى

جدة - نرمين السيد - وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه اليوم الإعلامى فادى إبراهيم، إن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات القبلى والوجه البحرى ما عدا محافظة الإسكندرية بمحور أبو قير عند كفر أبو عبده، والطرق المؤدية إليهما.

ولفت إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات المرورية بجميع المحاور.

وأوضح أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، أما فيما يتعلق بالطرق الدائرية تشهد انفراجة وانسيابة مرورية عدا بعض مناطق الأعمال منها أعلى الخصوص والمرج وما قبل مدخل نفق السلام وأعلى مناطق الكنيسة والمنيب للمتجه إلى مناطق الأوتوستراد وأعلى منطقة القومية.

كما وجه اللواء، محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر من حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية.

وأعلن صابر، أن الحركة المرورية فى الجيزة تعمل بشكل جيد ما عدا أعلى كوبرى الجيزة المعدنى، نتيجة تدفق الأحجام المرورية خلال الذروة الصباحية للقادم من شارع الهرم ومناطق الجيزة وفيصل إلى ميدان الجيزة، وكذلك محطة مترو الجامعة بشارع السودان تشهد زحاما لدى المتجهين من كوبرى فيصل إلى مناطق الدقى ويمكن سلوك شارع الجامعة أو شارع مراد.

بينما محافظة القاهرة تشهد زحاما بمطلع كوبرى السيدة عائشة للمتجه إلى مناطق القلعة أو وسط المدينة، ويفضل سلوك الملك الصالح أو القصر العينى، وأيضا كوبرى الحدائق للقادم من الوايلى إلى الزاوية، وشارع مصر والسودان، وأعلى كوبرى المطرية والحلمية المتجه إلى مصر الجديدة ويمكن سلوك كوبرى سرايا القبة.

وأضاف صابر، أن هناك ارتفاعًا فى الكثافات المرورية بكوبرى أكتوبر بأعلى منطقة الوصلة المعلقة، ونصح بسلوك كوبرى أكتوبر من غمرة أو استخدام كوبرى الجلاء أو كوبرى الجامعة، أو كوبرى 15 مايو، أو كوبرى الساحل.