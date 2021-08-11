تليجرام تطرح تحديثا جديدا بمزايا متطورة .. اعرف التفاصيل

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة، إن التحديث الجديد يسمح لـ مستخدمى تليجرام إجراء مكالمات فيديو مع عدد كبير من الأشخاص يصل إلى 1000 شخص فى وقت واحد.

وتتضمن مميزات التحديث الجديد، إمكانية تحسين جودة رسائل الفيديو على الوجه الذى يتيح للمستخدم تكبيرها أو زيادة جودتها، إلى جانب خيارات التقديم والإرجاع والإيقاف المؤقت.

ويتيح تحديث "تليجرام" للمستخدمين خاصية التحكم فى سرعة مقاطع الفيديو بالتسريع أو الإبطاء بنسب 0.5 و1.5 أو مرتين، كما يمكن إبطاء تشغيل الفيديو بسرعة تصل إلى 0.2 فى الأجهزة التى تعمل بنظام أندرويد.

وأجرت الشركة من خلال التحديث، بعض التحسينات بوظائف الرسم فى الصور، كما مدت مهلة تخزين الرسائل حتى شهر واحد، يتم بعده مسح الرسائل بشكل تلقائى.