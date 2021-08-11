أكبر من مقاتلة F-16.. اكتشاف وحش مخيف حلق فوق كوينزلاند

وبحسب الدراسة المنشورة فى مجلة علم الحفريات الفقارية، فقد عثر الباحثين على حفرية التيروصور فى محجر بالقرب غرب ريتشموند بشمال غرب كوينزلاند فى يونيو 2011 بواسطة فوسيكير لين شو.
ويقول العلماء، بحسب "سكاى نيوز"، إن التيروصورات استوطنت جميع القارات وطوّرت مجموعة واسعة من الأشكال والأحجام، من بين أكثر من 120 نوعًا، فيما لم يتعد أصغر التيروصورات حجم العصفور، بينما كان يصل طول جناحى أكبرها إلى ما يقرب من 40 قدمًا (12 مترًا) ، وهو أكبر من مقاتلة F-16.
ومن المفاهيم الخاطئة أن البعض يطلق على التيروصورات "الديناصورات الطائرة"، لكنها لا تعد من الديناصورات إطلاقًا. فهى زواحف طائرة من الفرع الحيوى أو الرتبة المسماة "التيروصوريا".
الباحث وطالب الدكتوراه، تيم ريتشاردز، من مختبر الديناصورات فى كلية العلوم البيولوجية بجامعة كوينزلاند، قاد فريقًا بحثيًا قام بتحليل حفرية للكشف عن الكائن الذى تمثله.
يقول ريتشاردز: "إنه الكائن الذى توصلوا إلى اكتشافه أقرب شىء لدينا إلى تنين حقيقى، فالتيروصور الجديد، الذى أطلقنا عليه اسم (ثابوننجاكا شاوى)Thapunngaka shawi ، كان يمكن أن يكون وحشًا مخيفًا، له فم يشبه الرمح وجناحيه حوالى سبعة أمتار.
وأضاف "كانت فى الأساس مجرد جمجمة ذات رقبة طويلة، مثبتة على زوج من الأجنحة الطويلة".
ويتابع ريتشاردز: "الجمجمة وحدها كان يمكن أن يزيد طولها عن متر واحد، وتحتوى على حوالى 40 سنًا، وهى مناسبة تمامًا لالتقاط العديد من الأسماك المعروفة بأنها تعيش فى بحر إيرومانجا الذى لم يعد موجودًا فى كوينزلاند".
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