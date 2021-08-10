لعشاق إكس بوكس.. مايكروسوفت تطرح ميزة جديدة لتقليل إجهاد العين

جدة - نرمين السيد - وتعتبر ميزة الوضع الليلى للألعاب من المزايا التى ينتظرها مستخدمى منصة إكس بوكس، لأجل اللعب بشكل أكثر راحة خصوصا وقت الليل.

وتساعد ميزة الوضع الليلى فى تعتيم الشاشة والتحكم فى زر الطاقة وحتى ضوء وحدة التحكم، وفقا لموقع "Video Games Chronicle".

وتحسن ميزة الوضع الليلى من مرشح الضوء الأزرق حيث تساعد على تقليل إجهاد العين، كما يمكن للمستخدمين تعطيل HDR لتجنب الصور الساطعة.

كما من الممكن تبديل ميزة الوضع الليلى يدويا أو جدولتها إما فى أوقات محددة أو تلقائيًا بناءً على غروب الشمس وذلك فى حالة اللعب لفترات طويلة.

ومن ضمن الميزات الأخرى التى أطلقتها مايكروسوفت ميزة Xbox Cloud Gaming على أجهزة الكمبيوتر التى تعمل بنظام الويندوز من خلال تطبيق Xbox إكس بوكس، والتى ستتوفر لمستخدمى Xbox Insider.