جدة - نرمين السيد - وتعتبر ميزة الوضع الليلى للألعاب من المزايا التى ينتظرها مستخدمى منصة إكس بوكس، لأجل اللعب بشكل أكثر راحة خصوصا وقت الليل.
وتساعد ميزة الوضع الليلى فى تعتيم الشاشة والتحكم فى زر الطاقة وحتى ضوء وحدة التحكم، وفقا لموقع "Video Games Chronicle".
وتحسن ميزة الوضع الليلى من مرشح الضوء الأزرق حيث تساعد على تقليل إجهاد العين، كما يمكن للمستخدمين تعطيل HDR لتجنب الصور الساطعة.
كما من الممكن تبديل ميزة الوضع الليلى يدويا أو جدولتها إما فى أوقات محددة أو تلقائيًا بناءً على غروب الشمس وذلك فى حالة اللعب لفترات طويلة.
ومن ضمن الميزات الأخرى التى أطلقتها مايكروسوفت ميزة Xbox Cloud Gaming على أجهزة الكمبيوتر التى تعمل بنظام الويندوز من خلال تطبيق Xbox إكس بوكس، والتى ستتوفر لمستخدمى Xbox Insider.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لعشاق إكس بوكس.. مايكروسوفت تطرح ميزة جديدة لتقليل إجهاد العين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.