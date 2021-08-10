تيك توك يتفوق على فيسبوك ويصبح التطبيق الأكثر تحميلا فى العالم

جدة - نرمين السيد - ونجح التطبيق فى كسر هيمنة فيسبوك على عمليات تحميل التطبيقات منذ عام 2018.

ويعد التيك توك هو التطبيق الوحيد الغير مملوك لشركة فيسبوك لذي استطاع أن يكون على رأس أفضل 5 تطبيقات فى العالم الأكثر تحميلا بلا منازع، وفقا لشبكة "BBC" البريطانية.

وتراجع فيسبوك للمرة الأولى منذ 2018، ليحل المرتبة الثانية بعد تيك توك ثم تطبيق واتساب، وفى المركز الرابع حل تطبيق الصور إنستجرام ثم فى المركز الخامس جاء تطبيق الرسائل ماسنجر.

وأشارت وكالة "Nikkei Asia" أن ذلك يعد إنجازا تاريخيا لتطبيق تيك توك الذى استطاع أن يتخطى كل تطبيقات فيسبوك التى سيطرت على عمليات التحميل منذ عام 2018.