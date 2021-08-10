من المطبخ اليونانى.. طريقة تحضير الدجاج المشوى بالليمون والبطاطس

جدة - نرمين السيد - وهناك طريقة سهلة لتحضير الدجاج المشوى بالليمون والبطاطس من المطبخ اليونانى، لتجهيز الغداء بنكهات جديدة وطعم مختلف. ولتحضير صينية الدجاج المشوى بالليمون والبطاطس من المطبخ اليونانى، نحتاج إلى: -دجاجة مقطعة ومنظفة. -ملعقة صغيرة من الملح. -ملعقة صغيرة من الأوريجانو المطحون. -ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. -ملعقة صغيرة من الروزمارى المجفف والمطحون. -نصف كوب من عصير الليمون. -نصف كوب من زيت الزيتون. -6 فصوص من الثوم المهروس. -3 حبات من البطاطس المقطعة أرباع. -ثلثان الكوب من مرق الدجاج. طريقة التحضير: يجب تسخين الفرن على حرارة 200 درجة ودهن الصينية بقليل من الزيت. وتوضع الدجاج فى وعاء ويضاف له الملح والأوريجانو والفلفل الأسود والروزمارى، ويضاف عصير الليمون والثوم وزيت الزيتون ثم يضاف لها البطاطس ويتم خلط المكونات جيدا. وبعدها يجب رفع الدجاج والبطاطس من التتبيلة ووضعهم فى الصينية أو طبق الفرن الدهون بالزيت. وتتضاف التتبيلة ومرق الدجاج وإدخال الصينية للفرن لمدة 20 دقيقة ثم تخفيف النار وتركها فى الفرن لمدة 25 دقيقة أو لفتة حتى تنضج فيها الدجاج ويتحمر ثم تقدم ساخنة.

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