للاستجمام.. فندق جديد فى سويسرا على ارتفاع 1.000 متر دون نوافذ أو جدران

جدة - نرمين السيد - وتداولت صور لفندق غريب فى سويسرا، يسمى "Zero Real Estate" يساعد على الاستجمام والتمتع بأكبر قدر من الراحة والمتعة، حيث يقع على ارتفاع 1000 متر فوق سطح الأرض مع إطلالة بانورامية لمواقع طبيعية سياحية فى مختلف المناطق بسويسرا.

وشكلت المناظر الطبيعية فى سويسرا خلفية درامية لغرف فندقية غير تقليدية، تتضمن سريرًا ومنضدة ومصباحا، لكن دون أية نوافذ أو جدران أو حتى أسقف، وربما يستغرب الناس هذه الفكرة قليلًا، لكن تصميمها المتكامل قد جعل الكثير من الناس يظنون للحظات أنهم يتواجدون فى غرفة عادية، وفقًا لما نشرته شبكة "CNN" الإخبارية.

وأضاف التقرير وجود خادم شخصى يقوم بدوره التقليدى، وهو يرتدى قفازاته وقميصه الأبيض، حيث يتواجد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتلبية احتياجات الضيوف، وغالبًا ما يكون الخادم الشخصى من المجتمع المحلى، الذى تقتضى مهمته الترحيب بالضيوف عندما ينامون فى غرفهم.

وما يجعل الفندق فريدًا هو حقيقة عدم تواجد الكثير من الغرف التى تقدم تجربة نوم كهذه، علمًا أنه يتم استغراق وقت طويل لاختيار مواقع الغرف، وفى حالة سوء الأحوال الجوية، هناك غرفة احتياطية لضيوف الفندق، حيث يتم اختيار الموقع الذى يوجد فيه شاليه جبلى أو مكان سويسرى تقليدى جاهز للإقامة.