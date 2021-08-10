بعد طرحه.. مواصفات وسعر هاتف Vivo Y53s الجديد

جدة - نرمين السيد - ويتميز هاتف فيفو الجديد بالعديد من المواصفات الفائقة والتى منها سعة بطاريته الكبيرة وسعره المميز، وفقا لموقع "Newsbytesapp" التقنى.

ويأتى هاتف "Vivo Y53s" الجديد بشاشة من نوع IPS LCD، ويبلغ قياسها 6.5 بوصة، وبجودة عرض FHD+، وبدقة 1080X2408 بيكسل، بالإضافة إلى حواف سفلية بارزة وقارئ بصمات الأصابع مثبت على جانب الهاتف.

ويتوفر بالجهاز كاميرا ثلاثية خلفية، تأتى الرئيسية منها بدقة 64 ميجابيكسل، مع مستشعر لتصوير ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، وآخر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفى والتى تأتى بدقة 16 ميجابيكسل.

ويزود الهاتف ذاكرة وصول عشوائى بسعة 8 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت، بالإضافة إلى بطارية كبيرة بسعة 5000 ميللى أمبير فى الساعة.

ويبلغ سعر هاتف فيفو الجديد 262 دولار أى ما يعادل 4 آلاف جنيه مصرى.