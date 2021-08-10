سارية الجبل.. أول مسجد على الطراز العثمانى فى مصر

جدة - نرمين السيد - يقع الجامع داخل قلعة صلاح الدين الأيوبى أو قلعة الجبل، فى أعلى جبل المقطم، وأنشأه سليمان باشا الخادم، أحد الولاة العثمانيين على مصر 1528 / 1529م.

وتكمن أهمية هذا المسجد فى أنه يعتبر أول المساجد التى أنشئت بمصر على الطراز العثمانى، وذلك بحسب الصفحة الرسمية لـ محافظة القاهرة، على موقع فيسبوك.

بنى مسجد سليمان باشا الخادم على أنقاض مسجد قديم لأبى منصور قسطة والى الإسكندرية فى العصر الفاطمى، سنة 535 هجرية 1141م، قبل بناء القلعة، ويتكون من قسمين، قسم مغطى بقبة فى الوسط تحيط بها أنصاف قباب مزينة بنقوش ملونة تتخللها كتابات متنوعة ويكسو جدرانه من أسفل وزرة من الرخام تنتهى بشريط من الخط الكوفى المزهر آيات قرآنية وبتوسط جداره الشرقى محراب ومنبر من الرخام، وبالجدار الغربى باب يؤدى إلى القسم الثانى.

والقسم الثانى هو عبارة عن صحن أوسط مكشوف فرشت أرضيته بالرخام الملون يحيط به 4 أروقات تغطيها قباب محمولة على عقود ترتكز على أكتاف وبالجهة الغربية من الصحن قبة صغيرة بها عدة قبور عليها تراكيب رخامية ذات شواهد تنتهى بنماذج مختلفة لأغطية الرأس التى كانت منتشرة فى ذلك العصر.

مسجد سليمان باشا يعتبر أول المساجد التى أنشئت بمصر على الطراز العثمانى فالجزء المسقوف منه مغطى بقبة فى الوسط تحيط بها أنصاف قباب حليت جميعها بنقوش ملونة جميلة تتخللها كتابات منوعة ويكسو حوائطه من أسفل وزرة من الرخام تنتهى بطراز مكتوب به بالخط الكوفى المزهر آيات قرآنية وبوسط جداره الشرقى محراب رخامى.

وللمسجد منبر من الرخام الأبيض المحلى بزخارف محفورة فيه وبالجدار الغربى باب يؤدى إلى صحن مكشوف فرشت أرضيته بالرخام الملون وأحيط بأربعة أروقة تغطيها قباب محمولة على عقود ترتكز عليها أكتاف بنائه، ويكسو حائط الرواق الشرقى منها وزرة من الرخام الملون، وقد ألحق بالصحن من الجهة الغربية قبة صغيرة بها عدة قبور عليها تراكيب رخامية ذات شواهد تنتهى بنماذج مختلفة لأغطية الرأس التى كانت منتشرة فى ذلك العصر.

وقد كانت قباب المسجد جميعها مكسوة بالقاشانى الأخضر والمنارة أسطوانية ذات تضليع ولها دورتان كل منهما تبرز عن البدن بواسطة مقرنصات متعددة الحطات وتنتهى من أعلى بمخروط تغطيه ألواح من القاشانى الأخضر وهذا الطراز من المآذن العثمانية ساد استعماله فى أغلب المساجد التى أنشئت فى العصر العثمانى.

يذكر أن سليمان باشا الخادم، عُين واليا على مصر من قبل السلطان العثمانى سليمان القانونى، وذلك فى فترتين، الأولى من سنة 931 هـ إلى سنة 941هـ (1525 - 1535م)، والثانية من سنة 943 هـ إلى سنة 945هـ (1536 - 1536م).