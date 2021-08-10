صور- أجمل أزياء للإسبانية لورينا بيرنال بالأبيض

جدة - نرمين السيد - وتتمتع لورينا بملامح أنيقة وجذابة جعلتها تحتل مكانة كبيرة لدى محبيها، ولم تكتف بظهورها فى عروض الأزياء بل دخلت عالم التمثيل وتقديم البرامج. وتحرص الإسبانية على نشر صورها وأزيائها لمتابعيها عبر إنستجرام، وتنال بها إعجابهم لأناقتها ورشاقة قوامها. جذير بالذكر أن لورينا بيرنال ولدت 12 مايو 1981 فى توكومان بالأرجنتين، وانتقلت بعدها سان سيباستيان، فى إسبانيا، عندما كانت تبلغ من العمر عامًا. واشتهرت لورينا بتمكنها من التحدث بأكثر من لغة فهى تجيد التحدث بالإسبانية والإنجليزية والفرنسية بطلاقة.

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