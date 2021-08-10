فى صيف 2021.. أزياء من الثمانينات تعود من جديد

جدة - نرمين السيد - وساهمت استعادة الموضة القديمة فى منح مرتديتها إطلالات خفيفة وشبابية تلائم فصل الصيف.

وتنتشر خلال تلك الموضة الأزياء ذات الألوان الجريئة والمطبوعات المختلفة، منها الأزياء الكروشية التى تظهر فى القبعات أو الحقائب أو الـ "الكروب توب" الذى يمكن ارتداؤه فى المصايف وغيره، بألوان مبهجة تلائم أجواء الصيف.

وتعد الفساتين أو الجيب القصيرة من أبرز صيحات الموضة التى انتشرت فى ربيع وصيف 2021، بالإضافة إلى البلوزات التى تربط على العنق.

ويتميز فصل الصيف بانتشار موضة الملابس المطبوعة، ذات الرسومات غير التقليدية، ويظهر ذلك فى مختلف الأزياء بدءا من البلوزات والبنطلونات وصولا إلى الفساتين الصيفية.