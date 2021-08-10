بسبب خطأ.. خروج حسابات الكثير من مستخدمى واتساب دون علمهم

جدة - نرمين السيد - وتفاجأ الآلاف من المستخدمين خلال الساعات القليلة الماضية بتسجيل الخروج من حسابات واتساب دون علمهم، وفقا لموقع "The Times of India".

ووجد المستخدمون خروج حساباتهم دون أى تسجيل للخروج، كما تم إرسال رسالة لهم: "قد يكون هذا بسبب تسجيلك على هاتف آخر، وإذا لم تقم بذلك، فتحقق من رقم هاتفك لتسجيل الدخول مرة أخرى إلى حسابك".

وجاء بعدها نشر تغريدة تشير إلى أن تلك المشكلة ظهرت بسبب خطأ دون داعى للقلق، كما يمكن تسجيل الدخول مرة أخرى.

وحتى الآن لا يوجد أى رد رسمى من تطبيق واتسآب المملوك لشركة فيسبوك ولم تعترف الشركة بالمشكلة أو تنفيها.