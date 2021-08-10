أحمد يونس يتصدر تويتر: صباحكوا سعادة وانشكاح يا صبحاوية

جدة - نرمين السيد - وأعلن الإعلامى أحمد يونس تصدره تويتر، عبر حسابه الشخصى، وعلق: "ملتقى الصبحاوية ويونس التريند الأول فى مصر على تويتر.. صباحكوا سعادة وانشكاح يا أحلى صبحاوية".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معلقين: "ابدأ يومك مع يونس"، "رقم واحد"، "أفضل بداية لليوم مع أحمد يونس"، "الغالى بيعمل عظمة .. انت ويونس والمزيكا وبس".

وقدمت حلقة اليوم الخميس من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.