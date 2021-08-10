نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. نصائح بتجنب 26 يوليو والتوجه إلى «روض الفرج»

جدة - نرمين السيد - وأعلن صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات القبلى والوجه البحرى ما عدا محافظة الإسكندرية بمحور أبو قير عند جناكليس، والطرق المؤدية إليهما.

ولفت إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات المرورية بجميع المحاور.

وأشار إلى أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، أما فيما يتعلق بالطرق الدائرية تشهد انفراجة وانسيابة مرورية عدا بعض مناطق الأعمال منها أعلى الخصوص والمرج المتجه إلى نفق السلام وأعلى الكنيسة وبشتيل.

كما وجه اللواء، محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر من حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية.

وأوضح صابر، أن الحركة المرورية فى الجيزة تعمل بشكل جيد ما عدا شارع الهرم للمتجه إلى مطلع كوبرى الجيزة المعدنى وميدان الجيزة.

بينما محافظة القاهرة هناك زحام أعلى كوبرى عباس القادم من الجيزة إلى مناطق القاهرة ويفضل سلوك كوبرى الجامعة وكوبرى الساحل وكوبرى 15 مايو، بالإضافة إلى ازدحام فى شارع أحمد بدوى للقادم من الترعة البولاقية إلى مهمشة وكوبرى أكتوبر، وكوبرى الحدائق للمتجه من الوايلى والزاوية إلى مناطق مدينة نصر ونصح بسلوك شارع مصر والسودان، أما كوبرى السيدة عائشة ترتفع به الكثافات المرورية للقادم من مجرى العيون ومناطق وسط المدينة ويفضل سلوك الملك الصالح والقصر العينى.