كنيسة ويستمنستر لن تحتفل بعيد ميلاد نجل الملكة

جدة - نرمين السيد - أعلنت كنيسة ويستمنستر، اليوم الاثنين، أنه تقرر ألا تحتفل الكنيسة بعيد ميلاد الأمير أندرو، ابن الملكة إليزابيث الثانية، وفق تقاليد أعياد الميلاد الملكية من الآن فصاعدا بسبب الضغط المالى الناتج من فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19".





وتحتفل كنيسة ويستمنستر تقليديًا بأعياد ميلاد كبار أعضاء العائلة الملكية من خلال قرع أجراسها لكنها أعلنت اليوم تخفيض عدد أفراد العائلة الملكية الذين سيتم تكريمهم من الآن فصاعداً.

وأرجعت الكنيسة أسباب التغيير فى قرارها إلى الضغط المالى الناجم عن جائحة كورونا.

ومن الآن فصاعدًا، سيتم الاحتفال بأعياد ميلاد الملكة إليزابيث والأمير تشارلز بدق الأجراس، بينما سيكون دوق يورك من بين أفراد العائلة المالكة الذين لن يشملهم هذا التكريم.

يأتى ذلك بعد الجدل حول استمرار التقليد فى عيد ميلاد أندرو بعد أن تم تقليص واجباته الملكية فى نوفمبر 2019 فى أعقاب المقابلة الصحفية التى أجراها حول علاقته مع المدان بارتكاب جريمة جنسية فى المحاكم الأمريكية جيفرى إبستين.

وتم الاحتفال بعيد ميلاد الأمير أندرو فى 19 فبراير 2020، لكن فى عام 2021، لم تُقرَع أجراس كنيسة ويستمنستر فى وقت عيد ميلاده بسبب إصابته بـ"كوفيد-19".

وقالت الكنيسة فى بيانها: "نظرًا للتحديات المالية التى تسببت فيها جائحة كوفيد-19، وبالتشاور مع قصر باكنجهام، ستدق الأجراس الآن فقط فى أعياد ميلاد جلالة الملكة وصاحب السمو الملكى أمير ويلز".