سامسونج تطرح نسخة مختلفة من هاتف Galaxy A12 فى روسيا

جدة - نرمين السيد - ويتضح من إمكانات الهاتف أن النسخة التى طرحتها سامسونج فى روسيا، تحمل اختلافًا عن شبيهتها فى الأسواق الأخرى حيث تعمل برقاقة معالج "Exynos 850"، فيما كان يعمل "Galaxy A12" بمعالج "Helio P35".

وهناك اختلاف جديد أيضًا فى هاتف "Galaxy A12 Nacho" الذى أطلق فى روسيا، إضافة إلى المعالج، وهو اختيار جديد فى السعة التخزينية، حيث يتوفر بثلاث نسخ أقلها بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام وسعة تخزين 32 جيجا بايت، وآخر ذاكرته 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت، والنموذج الأعلى بذاكرة 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

يأتى الهاتف بـ شاشة حجمها 6.5 إنش بدقة عرض 720 في 1600 بيكسل، كما يشتمل على كاميرا رباعية مع مستشعر رئيسى بدقة 48 ميجا بيكسل، وآخر بدقة 5 ميجا بيكسل واثنين من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل.

يتراوح سعر الهاتف بين 160 و175 و190 دولارًا حسب سعة الذاكرة التى سيختارها المشترى، كما يحتوى على بطارية 5000 mAh، وتقنية شحن بقدرة 15 واط.