بيل جيتس يفقد مرتبته كرابع أغنى شخص فى العالم

جدة - نرمين السيد - وبحسب "فوربس" تراجع "جيتس" إلى المرتبة الخامسة بثروة تقدر بـ129.6 مليار دولار، مبينة أن شركة استثمار جيتس، Cascade Investment LLC، نقلت ما يقرب من 2.4 مليار دولار من الأسهم إلى ميليندا.

وبحسب "روسيا اليوم"، بعد أن أعلن الزوجان السابقان لأول مرة عن انفصالهما فى مايو الماضى، قام بيل بتحويل ما قيمته 3.2 مليار دولار من الأسهم إلى ميليندا.

وتلقت ميليندا 3.3 مليون سهم من AutoNation AN ، بقيمة حوالى 392 مليون دولا، وأصبحت تمتلك 8.8٪ من شركة بيع السيارات بالتجزئة فى فلوريدا.

كما نقلت Cascade 2.8 مليون سهم من شركة Deere & Co. DE لتصنيع المعدات الزراعية بقيمة مليار دولار و9.5 مليون سهم من الشركة الوطنية الكندية للسكك الحديد، والتى تبلغ قيمتها الآن مليار دولار.