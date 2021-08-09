صور.. 33 مختصا يقومون بإسدال ثوب الكعبة المشرفة

جدة - نرمين السيد - باشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، أعمال إسدال ثوب الكعبة المشرفة وتثبيته بحلقات الشاذروان وذلك بإشراف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.





وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة، عبدالحميد بن سعيد المالكى أنه وفقاً للخطة التشغيلية والفنية لإسدال ثوب الكعبة المشرفة باشر الفريق الفنى تركيب الحلقات المثبتة ليتم إسدال الجزء الذى تم رفعه من الثوب خلال موسم الحج لعام 1442هـ.

وأشار إلى أن رفع أجزاء من الثوب بمقدار ثلاثة أمتار تقريباً فى منتصف شهر ذى القعدة كان من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة كسوة الكعبة المشرفة ومنع العبث بها.

وبين المالكى أن فريق العمل من المختصين والفنيين بالمجمع بلغ عددهم 33 قام بتنظيم العمل وترتيب أولوياته حسب الخطة المعتمدة، وذلك بالبدء بتركيب الحلقات والحبل يلى ذلك إنزال الثوب، ويتبعه صيانة ونظافة ثوب الكعبة وتركيب إطار الحجر الأسود والركن اليمانى، وذلك وفق أعلى معايير الدقة والجودة فى الأداء والإنجاز خلال وقت قياسى لإنهاء المهمة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية التى حددتها الجهات الصحية بالمملكة لفيروس كورونا.