افتتاح مطعم وجبات خفيفة أثرى فى إيطاليا

جدة - نرمين السيد - فى المتنزه الأثرى لمدينة بومبى الإيطالية المدفونة، يفتتح مطعم وجبات خفيفة أثرى أبوابه قريباً أمام الزوار، وكان قد، أعلن متنزه بومبى الأثرى أنه اعتباراً من الخميس 12 أغسطس، سيتمكن الزوار من رؤية الموقع الذى يقع فى خليج نابولى جنوب بركان فيزوف، حسب وكالة الأنباء الألمانية.





وبحسب "الشرق الأوسط"، قال الخبراء فى نهاية ديسمبر إنهم اكتشفوا طاولة لنوع من مطاعم الوجبات الخفيفة، وأثار الاكتشاف اهتماماً بالغاً فى ذلك الوقت لأنه محفوظ جيداً. وتظهر بوضوح لوحة صفراء وصور لديك، على سبيل المثال، على الطاولة، وكان الناس قد حفروا ثقوباً فى الطاولة الحجرية فى ذلك الوقت، ويفترض الباحثون أن الطعام كان يتم عرضه للبيع هناك، وخلال الحفريات، عثر العمال أيضاً على بقايا طعام بالإضافة إلى عظام بشرية وحيوانية.

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