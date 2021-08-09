فيديو: حشيش ورقص هستيرى .. مشاهد مسربة من عيد ميلاد باراك أوباما

جدة - نرمين السيد - تناولت قناة "الغد"، فى تقرير مصور لها، كواليس عيد ميلاد الرئيس الأسبق باراك أوباما الذى آثار الجدل فى الأوساط الأمريكية، حيث أقام حفلا كبيرًا تضمن الحشيش فى مزرعة باهظة الثمن بولاية ماساشوستش.

وصورت المغنية وكاتبة الأغانى إيريكا بادو فيديو سليفى، ظهر فيه أوباما يرقص خلفها بشكل هستيرى دون ارتداء الكمامة، كما أن مغنى الراب تراب بيكهام نشر صورًا مع مدير أعماله وهما يدخنان الحشيش مازاد الجدل للسماح بدخول مثل هذا النوع من المخدرات فى عيد ميلاد رئيس كان يرسم لنفسه صورة وقورة.

وصاحب الحفل إجراءات أمنية مشددة لحضور شخصيات سياسية هامة، حيث أظهرت اللقطات المسربة حضور، نانسى بيلوسى رئيسة مجلس النواب وجون كيرى المبعوث الأمريكى لشئون المناخ وكذلك أفراد من عائلة جو بايدن.

وكانت مظاهر البذخ واضحة فى الحفل وتمثلت فى الأطعمة والمشروبات الفاخرة حتى إن مناديل كتب عليها باللون الذهبى عبارة 44x 60 فى إشارة إلى عيد الميلاد الـ60 لأوباما الرئيس الـ44 للبلاد.

بحلول الساعة 1 صباحا تسببت حشود الضيوف فى ازدحام مرورى إذا تجاوز عددهم 400 شخص من بينهم المخرج ستيفن سبيلبرج وبرادلى كوبر وجون ليجند وبيونسيه.