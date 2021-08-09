السعودية تعلن فتح باب العمرة لمختلف دول العالم

جدة - نرمين السيد - تستأنف السعودية اليوم الاثنين، استقبال طلبات العمرة والزيارة للحرمين، من مختلف دول العالم، بعد تعليقها منذ 18 شهراً بسبب جائحة كورونا المستجد (كوفيد - 19)، كما تعاود استقبال المعتمرين من الداخل بعد موسم الحج.





وأوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية، فى بيان، أنها ستستقبل مليونى معتمر شهرياً من دول العالم كافة مع شريطة حصولهم على اللقاح، وإصدار تصريح العمرة وزيارة المسجد النبوى من خلال تطبيقى "توكلنا" و"اعتمرنا" لمعتمرى الداخل، وشهادة تطعيم مصدقة من بلد الزائر، على أن تكون اللقاحات معتمدة فى السعودية. ونجحت السلطات السعودية فى تنظيم الحج من دون إصابات بفيروس كورونا، حيث أدى 60 ألف حاج من داخل المملكة المناسك، وساهمت التقنية فى إنجاح الحج وإحلال الذكاء الصناعى لخدمة الحاج هذا العام.

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