فى ذكرى الهجرة.. حسن إسميك: تدعونا إلى ضرورة استحضار دروسها المهمة

جدة - نرمين السيد - وأشار إلى أن لكل تقويم عيده واحتفالاته برأس سنته، احتفالات رأس السنة الميلادية التى كانت تخص الأخوة المسيحيين فيما سبق، لكنها أصبحت احتفالات عامة لكل سكان الكرة الأرضية منذ أن أصبح التقويم الميلادى هو الرسمى متجاوزاً بعده الدينى، ثمة أيضاً التقويم العبرى الذى لا نكاد نفطن كثيراً له عند الأخوة اليهود، ولا حتى نكاد نعرف كم بلغت السنة العبرية، وفى أى شهر يكون رأسها، ولدينا التقويم الهجرى الذى تتجاوز قيمته الروحية فى وعينا قيمته الرسمية، بينما دلالته (الهجرة) ما زالت ماثلة تلازم أبناءنا الذين لم يجد أغلبهم الأمل من بعد رحيل رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى يومنا هذا.

ولفت إلى أنه عند الحديث عن الهجرة، يعنى تركك لبيتك ولبلادك، بنية الرجوع أو البقاء، رغم الحنين أو بدونه، وعن "قتل" جزء من حياتك من أجل ولادة حياة جديدة ما كان لك من سبيل لإيجادها فى موطنك، مضيفا: لا نبالغ إذا قلنا إنَّ الهجرة باتت اليوم تساهم كثيراً فى رسم صورة العالم، ولولاها لعشنا فى عالم آخر تماماً، إذ يقدم المهاجرون فى عصرنا هذا ذروة مساهماتهم العالمية فى شتى المجالات، ولئن فردت الهجرة أغصانها وأوراقها على عالمنا المعاصر ليشهد أوضح تجلياتها، إلا أنها ليست وليدة الحداثة أو ما بعدها، بل هى قديمة قدم التاريخ نفسه، ولدت معه فى ذات اليوم، وكانت محور قصصه ولبها، الأسطورية منها أم الواقعية، الدينية أم المدنية.

تابع "إسميك" : "ألم يهاجر إبراهيم بأهله إلى مكة؟ ألم يهاجر موسى وبنو إسرائيل من مصر؟ ألم يهاجر تلامذة المسيح ليصبحوا رسله الذين حملوا منارة المسيحية إلى أطراف العالم؟ ألم تهاجر علّيسة (أليسار الفينيقية) لتبنى قرطاج؟ وهاجر عبد الرحمن الداخل لتكون الأندلس؟ ألم يهاجر أصحاب النبى عليه الصلاة والسلام إلى الحبشة؟ ثم بقية الصحابة إلى المدينة حتى لحقهم؟ كيف كان سيبدو العالم اليوم لولا كل تلك الهجرات وغيرها؟.

وذكر حسن إسميك، أنه لسوء الحظ، لم يتم تناول هجرة النبى (ص) وصحابته من مكة إلى المدينة كثيراً بمعزل عن خلفيتها الدينية، رغم ما لهذه التجربة من أهمية، وإذ نتطرق هنا لتبيان فلسفة الهجرة فى بعدها العملى لاستلهام دلالاتها فى سلوكنا وحياتنا المعاصرة، فإننا نهدف بذلك إلى تبيان تجربةِ هجرةٍ هى الأنجح عبر التاريخ، حتى يكاد يجوز وصفها بـــ "الهجرة الكاملة"، فما الذى يدفع إنساناً –كائناً من كان– إلى ترك بلاده والبحث عن أخرى، سوى أن موطنه الأول لم يشكل تربة يزرع فيها ما يريد أن يحصده، وهذا بالضبط ما حدث مع النبيّ الكريم، إذ لم تلق دعوته أرضاً خصبة بين أبناء قومه، ولم تعد عليه وعلى صحبه إلا بالضرر والاضطهاد، فوجد نفسه أمام خيار وحيد وهو إيجاد تربة بديلة، وبهذا يعطى مثالُ نبينا الكريم وصفاً نموذجياً لحالة المهاجر التقليدى، الذى يفقد كل أمل فى البقاء والإنتاج فى نفس المكان، فيلتفت إلى البعيد المجهول فعلياً، لكن هذا المجهول يحمل فى طياته على الأقل احتمالاً للنجاح، احتمال الفشل قائم عند الانتقال لكنه أكيد فى حال البقاء.

لو أراد الله سبحانه أن يرفع كأس الهجرة المرّة عن نبيه لفعل، فهو على كل شىء قدير، لكن لا بد أن من وراء ذلك حكمة، لن ندركها كلها بالطبع، لكننا صرنا نعرف أن السعى وراء النجاح "سنة" علينا أن نتمثل فيها نبى الله، حتى لو اقتضى ذلك تركنا لأرضنا والانتقال إلى بلاد جديدة.

وأوضح أن المهاجر يحمل معه فى الغالب شيئاً من موطنه، حتى لو تقطعت خيوط الارتباط بسكين اليأس، وحتى لو شكلت لغته ونسبه وقوميته عبئاً يرزح تحته ووسماً يوصف فيه. فى حالة الرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كان موضوع القومية والنسب أقل وطأة بسبب عموم دعوته لكل البشر دون تمييز، إذ "لا فضل لعربى على عجمى ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى"، وبذلك ألغت الفوارق بين جميع المنتسبين إليها ولا سيما بين المهاجرين وأبناء المدينة.. هذا أحد الأسباب التى تجيز وصف الهجرة النبوية بالهجرة الكاملة، يضاف إليه النتائج التى أفرزتها، فقد أعطت حالة من الاستقرار لأتباع الدين الجديد مكّنتهم من إنجاح مشروعهم الذى انتقل بها من حالة الدعوة إلى حالة بناء دولة ذات مؤسسات وأسس قوية، توسعت فيما بعد لتصبح إمبراطورية سطرت جزءاً لا يمكن محوه ولا يمكن تجاهل تأثيره فى رسم صورة عالمنا الذى نعيشه اليوم.

وشدد على أن هناك أسباب أخرى للهجرة، تتجلى وقد لا يكون الاضطهاد المباشر أحدها، إنما أن يصبح المكان الذى يقطنه المرء غير صالح للحياة، لعدم توافر أبسط الشروط كالأمن الشخصى والغذائى، وتوافر متطلبات العيش البسيطة من أدوية وبنى تحتية وخدمات لا يمكن الاستمرار دونها مثل الكهرباء والماء، وهذا ما يحدث فى الدول والمناطق التى ما زالت تحت وطأة الصراعات الدائرة منذ سنين طويلة، فى سوريا مثلاً والتى أصبحت بسبب الحرب الدائرة منذ عشر سنوات فيها، ثم الحصار العالمى الذى تزامن معها، بلداً بدون تيار كهربائى بشبكة مواصلات متردية ودخل فرد شحيح يجعل أغلبية الشعب السورى ترزح تحت خط الفقر، ما يعنى أنهم جميعاً مشاريع مهاجرين.

أضاف: وبينما يشكل المهاجرون أكبر مخاوف الدول الأوروبية اليوم، فإنهم من جانب آخر يكتبون بعض الصفحات المضيئة فى كثير من المجالات العلمية والرياضية والفكرية، وفى هذا برهان واضح على أن الإنسان يستطيع تسخير طاقاته فى خدمة المجتمع الذى يحتضنه، ما يعيد إلى الأذهان "الكوزموبوليتانية" أو فكرة المواطن العالمى التى ابتكرها "الكلبيّون" فى القرن الخامس قبل الميلاد، حيث أجاب ديوجانس الكلبى عندما سئل من أين أتى: "أنا مواطن من هذا العالم"، ليطور أتباعه الفكرة فيما بعد ويركزون على أن كل إنسان يسكن فى مجتمعين، المجتمع الذى ولد فيه ومجتمع الطموح الإنسانى، وبذلك يكون لكل إنسان الحق فى ترك مكان ميلاده والاتجاه إلى حيث يحقق ذاته التى لا تتوافر فى موطنه الأصلى شروط تحقيقها.

وقال حسن إسميك، إن قراءة معمّقة للتاريخ الإنسانى توضح أن فكرة الهجرة عنصر حاسم فى تشكيل التوزع الجغرافى للأقوام، وبذلك فإن معظم البشر ينحدرون من آباء مهاجرين فى الأصل، حتى لقد قامت فى العصر الحديث دول كاملة على الهجرات، ومثال ذلك دول القارة الأمريكية والولايات المتحدة خصوصاً، والمستغرب هنا أن الأقوام التى هاجرت إلى "الأرض الجديدة" ومارست التطهير العرقى بحق الأمريكيين الأصليين، شكلوا قومية جديدة رفضت المهاجرين الجدد فيما بعد، ومارست عليهم مختلف أشكال العنصرية، واستغرق الأمر عدة عقود حتى تمكنت الولايات المتحدة من سن القوانين التى تحد من معاداة الوافدين لتصبح الأمّة الأمريكية أمّة مختلطة تضم مهاجرين من شتى بقاع الأرض، فألغوا بذلك التضاد بين فكرتى القومية والهجرة، رغم أن هذه العنصرية لما تزل تطفوا على السطح فى بعض الأوقات، تعكسها بعض القوانين التى تحد من هجرة أناس معينين بحسب بلدانهم الأصلية أو انتماءاتهم أو حتى أديانهم.

تابع: وفى حين تتمسك بعض الدول بقيود الأفكار القومية وشروطها، كأنها ما تزال فى القرن الثامن عشر، ينشأ فى دول أخرى مجتمع إنسانى مختلط، تقوده حكومات عرفت كيف توجه بوصلتها باتجاه استثمار الفرد بغض النظر عن أصله ولونه وعرقه ودينه، وكأن مفكرى هذه الدول ومشرعيها قد اطلعوا على تجربة الرسول العربى فى الهجرة، وتعلموا منها وأخذوها بالحسبان رغم بعدهم كل البعد عن التراث الإسلامى، وانتمائهم إلى تراث آخر قد يختلف ويتفق معه فى كثير من المواضع، بينما تبقى بعض الدول العربية –التى ترتبط مباشرة بهذا الإرث– منغلقة على نفسها ترفض هجرة الآخرين إليها، وهم عرب أيضاً فى الغالب، متناسية أن الجنسية ليست إلا معاملة بيروقراطية، أما الانتماء فهو شعور ورابط بالغ القوة يخلقه الانفتاح والتقبل والصدر الرحب، وأنها إذ تغلق أبوابها فى وجه الوافدين فإنها تخسر كل ما يمكن لهؤلاء تقديمه لبلدانهم الجديدة، وتدفعهم دفعاً إلى أحضان الغرب وغيره، حيث ينمون وينتجون وتزدهر بهم أوطانهم الجديدة، وتبقى أغلب بلداننا العربية غارقة فى الطائفية والمناطقية والعصبيات المدمرة والأنظمة الظالمة التى تجعلها منها أكبر خزان للمهاجرين فى العالم.

وأشار إلى قول فيلسوف والمؤرخ والناقد البريطانى براترند راسل فى قصة "المرأة والنمر" الواردة فى كتابه "السلطان": «عندما مر كونفوشيوس على مقربة من جبل (تاى) أبصر امرأة تقف إلى جانب أحد القبور وتبكى بمرارة وحرقة. فسارع المعلم وبعث بتلميذه "تسى لو" يسألها عن حالها وسبب بكائها، فجاوبته: "قد قَتل نمر من قَبْل والد زوجى فى هذا الموقع، وقتل زوجى أيضاً، وها هو ولدى قد مات نفس الميتة"، فقال المعلم: ولماذا لم تتركوا هذا المكان؟ فردت المرأة: ليست هنا حكومة ظالمة، فقال المعلم آنذاك تذكروا يا أولادى إن الحكومة الظالمة أشد فظاعة من النمر.. نعم إن الحياة فى غابة أفضل من الحياة فى مجتمع بدون قانون».

وأكد أنه إذا أرادت الدول العربية أن تحافظ على رأسمالها البشرى، ثم أن تصبح وجهة لكفاءات وافدة فعليها بناء السلام لأنه وحده القادر على إنهاء كل أشكال الظلم والاضطهاد الذى يسود فى عدة أماكن من منطقتنا العربية، ودون ذلك سيظل الاستنزاف البشرى مستمراً.

وشدد على أن ذكرى هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، تدعونا إلى ضرورة استحضار دروسها المهمة فى كل عام، وتطبيق دلالاتها فى سلوكنا وحياتنا المعاصرة، وينبغى أن ندرك أن الرسول الكريم قد هاجر وعمره ثلاثاً وخمسين سنة، وأنه عمل منذ اليوم الأول على البقاء والاستمرار، وحتى لما عاد لمكة فاتحاً منتصراً، أنهى مهمته فيها على عجل، وعاد للمدينة المنورة مرة أخرى، ثم لما مات لم يختر الدفن فى مسقط رأسه، بل فى الأرض التى رحّبت به وبين أهلها الذين نصروه.. كل هذا جرى بأمر الله ولحكمته، وباستجابة الرضا من نبيه، ولقد أدرك عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) دلالات هذه الهجرة وقيمتها، فاختارها ليبدأ منها التأريخ الإسلامى، بعدما كان العرب يؤرخون بعض أيامهم بذكرى عام الفيل يوم هُزم أبرهة على أبواب مكة.. ذات العام الذى صادف مولد النبى الكريم عليه الصلاة والسلام.

واختتم حديثه، كل عام وأنتم بخير وإلى هجرات جديدة على خطى تلك التى امتدت منذ الأنبياء والرسل حتى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فالهجرات ما تزال مستمرة من جميع البلدان العربية تستنزف شباب الأمة ومقدراتها، بينما أبو لهب وأبو جهل المعاصرين متشبثين باستبدادهم وبكراسيهم، وقد أقسموا أن يتمسكوا بها للرمق الأخير، فلا يهجرونها حتى لو هاجرت شعوبهم عن بكرة أبيها، لكن الهجرة ستكون حينها لا كما كانت فى السابق، حين هاجر النبى مكة ليعود لها فاتحاً، بل هى هجرة المغلوب على أمره، والذى سيقسم حين يخرج من هذى البلاد أن لا يلتفت للوراء أبداً، هجرته لوجهة مسيحية هذه المرة.. وجهة الغرب المسيحى الذى صار يستحق فى نظر كثيرين منا نحن العرب أن تُمتطى له قوارب الموت على أمل النجاة.