صور- فساتين بتصاميم غريبة لأشهر بيوت الأزياء العالمية

جدة - نرمين السيد - تتنافس العديد من بيوت الأزياء العالمية على خطف أنظار الجمهور بتصاميم وأشكال تصنف بأنها خارج الصندوق، هذه الأعمال يجدها البعض غريبة وغير مألوفة بينما يصفها البعض الآخر بأنها مجرد لوحات فنية أبدع فيها أشهر مصممى العالم لجذب أنظار عشاق الموضة والأزياء.





ونستعرض فى هذا الموضوع صورا لأشهر التصاميم الغريبة لفساتين أسبوع الموضة الباريسى لكوتور 2021، وكان أبرزها فساتين الورود من إيلى صعب، وفساتين Iris Van Herpen. كما نستعرض الفستان المنفوش من فيندى، وفساتين اللوحات المرسومة من فالنتينو، بالإضافة إلى معاطف شانيل.

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