بيع نسخة قديمة من «سوبر ماريو» بمليونى دولار

جدة - نرمين السيد - وكشفت بعض التقارير الإخبارية اليوم الاثنين، أن شخصا دفع مليونى دولار مقابل نسخة قديمة لم يتم فتحها من لعبة فيديو سوبر ماريو بروذرز.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أنه ولأول مرة يصل سعر بيع لعبة إلى هذا المبلغ، وحطم الرقم القياسى الذى تم تسجيله قبل أقل من شهر، عندما بيعت نسخة مختومة من سوبر ماريو بمبلغ 64 بمبلغ 1.56 مليون دولار.