وكالة الفضاء المصرية تختار الفنان محمود حميدة سفيرا لمبادراتها

جدة - نرمين السيد - وتزامنت تلك الزيارة للفنان محمود حميدة مع زيارة وفد من طلاب كلية الإعلام جامعة الشروق بقيادة الدكتورة نسرين عبد العزيز مدير وحدة التدريب وتطوير المهارات بالمعهد الدولى العالى للإعلام بأكاديمية الشروق للوكالة.

ورحب الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية بالحضور، مشيدا بالأدوار المميزة التى قدمها محمود حميدة ووصفه بالفنان الشامل، حيث أنه لا يقتصر على دوره فى المجال السينمائى فقط، بل تميزه فى مجال الشعر والأدب واهتمامه بالموسيقى والأمسيات الموسيقية، كذلك إصداره مجلة سينمائية فى مجال الصحافة، وتنظيمه لأمسيات شعرية مع الراحل فؤاد حداد.

وأضاف أن الفنان محمود حميدة حصد العديد من الجوائز فى مناسبات راقية ومهمة لمصر، إلى جانب تعليم الجيل الجديد كل ما يتعلق بالاستديوهات الفنية.

ومن جانبه، أكد الفنان محمود حميدة أن الاهتمام الصادر منه لمجال الفضاء ما هو إلا فرض عين والتزام من قبل الشخصيات العامة أو المشهورة فى المجتمع، والتى لابد لها أن تولى الاهتمام بكل ما يهم المجتمع، وخاصة الجانب التعليمى، ووصفه بأنه قاطرة الشعوب.

وقال "إنه بدون تعليم لا يوجد تقدم، فقد لا تكون المسئولية شخصية، ولكن الاهتمام لابد أن يكون حقيقيا وليس ظاهريا.

وأعرب عن سعادته بتواجده فى وكالة الفضاء المصرية، خاصة بعد زيارته مبانى الوكالة والمعامل بداخلها، مؤكدا أن تنظيم زيارات للوكالة يهدف إلى زيادة الوعى العام للأفراد الذين لايمتلكون أى خبرات عن هذا المجال الحيوى والهام.

وأوضح أن خطط التوعية هى مسئولية جماعية أو مجتمعية لابد أن نتكاتف حولها ليرتفع مستوى الوعى وفقا لأننا نعيش وسط عصر المعلومات، متمنيا أن يكون هناك وعى كاف لتغيير ثقافة المجتمع نحو تكنولوجيا الفضاء.

وبدورها، قالت الدكتورة نسرين عبد العزيز مدير وحدة التدريب وتطوير المهارات بالمعهد الدولى العالى للإعلام بأكاديمية الشروق، إنه لم يكن عندنا علم كاف بوكالة الفضاء المصرية وثقافة نشر الفضاء فى مصر، ولكن عقب تلك الزيارة، تغيرت مفاهيم كثيرة عن تكنولوجيا الفضاء وأهميتها.

واستمع الحضور لشرح من الدكتور أحمد فراج رئيس شعبة التحكم فى الأقمار الصناعية بوكالة الفضاء المصرية، عن دور الوكالة فى نشر ثقافة الفضاء بمصر وإفريقيا.

وقدمت هيا علاء المنسق الإعلامى والتسويقى بالوكالة نبذة سريعة عن مبادرتى كويكب مصر وسبيسك بالتعاون ما بين وكالة الفضاء المصرية ووزارة الشباب والرياضة.

وفى الختام، قام الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية بتقديم شهادة تقدير مقدمة من الوكالة للفنان محمود حميدة، مشيدا بزيارته التى كان لها وقع إيجابى على الجميع، وتقديرا له على كونه سفيرا لمبادرات وكالة الفضاء المصرية وكذلك دوره الفاعل فى المجتمع لنشر ثقافة الفضاء والأقمار الصناعية فى المجتمع المصرى.