فيديو- مسن يرقص فرحا بعد تلقيه لقاح كورونا فى تونس

جدة - نرمين السيد - الفيديو المتداول بعفويته وتلقائيته من مدينة السواسى تصدر المشهد وأصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام. وفاة صبى بنوبة قلبية بعد انفجار سماعة البلوتوث الخاصة به وحقق الفيديو نسب مشاهدات عالية على موقع "يوتيوب"، بالتزامن مع بدء حملة وطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا، بعدما سجلت البلاد منذ أسبوعين أسوأ معدل وفيات فى العالم.

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