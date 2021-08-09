ناجازاكى تحيى الذكرى الـ76 لإسقاط قنبلة نووية عليها

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن المواطنين اجتمعوا للصلاة من أجل عالم خال من الحرب والأسلحة النووية، فيما ساد الصمت المدينة فى تمام الساعة 11:02 صباحا بالتوقيت المحلى، وهو وقت انفجار القنبلة التى أسفرت عن مقتل أكثر من 70 ألف شخص فى عام 1945.

وتم تقليص عدد الحاضرين فى حفل هذا العام إلى حوالى 500 شخص، مع تباعد المقاعد والتزام معظم الحاضرين بلبس أقنعة الوجه الواقية، بسبب إجراءات الحد من تفشى فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، قال رئيس الوزراء اليابانى سوجا يوشيهيدى، إن بلاده ستعزز جهود المجتمع الدولى لنزع الأسلحة النووية خطوة بخطوة، وتابع "نجد أنفسنا اليوم فى بيئة أمنية قاسية، والآراء العالمية منقسمة بشدة بشأن نزع السلاح النووى، وبات من الضرورى إزالة عدم الثقة من خلال تعزيز الحوار وتشكيل أرضية مشتركة للنقاش".

بدوره، حث عمدة مدينة ناجازاكى توميهيسا تاوى، الحكومة اليابانية على أخذ زمام المبادرة فى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى شمال شرق آسيا، وطالب الولايات المتحدة وروسيا - اللتين تمتلكان أكبر ترسانات الأسلحة النووية حتى الآن - ببذل المزيد من أجل نزع السلاح النووى، حيث أعرب عن قلقه من أن الدول النووية تراجعت عن جهود نزع السلاح وتقوم بتحديث الأسلحة النووية وتصغيرها.

كان هجوم مدينة ناجازاكى وقع بعد 3 أيام من إسقاط أول قنبلة نووية، ألقتها مقاتلة أمريكية من طراز "بي-29" على مدينة هيروشيما فى غرب اليابان.