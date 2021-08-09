صور- إكسسوارات بسيطة تزيدك جمالا ورومانسية فى الصيف

جدة - نرمين السيد - واعتمدت موضة صيف هذا العام على استخدام الإكسسوارات البسيطة والصغيرة، والتى من شأنها إضافة قيمة كبيرة لإطلالات غالبية السيدات. ومن بين أهم هذه الإكسسوارات التى يتم استخدامها بكثرة خلال هذا الصيف الأقراط وقلادات الصدر وخلخال القدم، والتى تظهر جميعها بأشكال صغيرة وتعتمد غالبيتها على اللونين الأزرق والذهبى.

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