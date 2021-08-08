الإعلان عن اختتام أولمبياد 2020 فى المحطة الفضائية

جدة - نرمين السيد - أعلن رائدا الفضاء الفرنسى توماس باسكى واليابانى أكيهيكو هوشيد، اليوم الأحد، اختتام الألعاب الأولمبية فى المحطة الفضائية الدولية، تزامنا مع حفل الختام فى العاصمة اليابانية طوكيو.





وبحسب "روسيا اليوم"، لم يقف انعدام الوزن عائقا أمام إقامة بعض المسابقات الأولمبية فى محطة الفضاء الدولية، ومن ثم الإعلان رمزيا اختتام دورة الألعاب الأولمبية فى "طوكيو 2020" وتسليم رمزى للعلم الأولمبى من قبل رائد الفضاء اليابانى إلى زميله الفرنسى، فى إشارة إلى استضافة العاصمة الفرنسية باريس دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024. وأسدل الستار اليوم رسميا على منافسات النسخة الـ32 لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020"، وخلال حفل الختام، تلقت رئيسة بلدية باريس، آن هيدالغو، التى ستستضيف مدينتها الدورة الأولمبية الصيفية المقبلة فى 2024، العلم الأولمبى من حاكمة طوكيو، يوريكو كويكى، عبر رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الألمانى توماس باخ، الذى أعلن رسميا اختتام أولمبياد طوكيو.

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