أولمبياد المخيمات.. أكثر من مائة طفل سورى ينظمون منافسات من نوع خاص

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، التقى 120 طفلا من 12 مخيما فى محيط مدينة إدلب، قبل مغيب شمس نهار أمس السبت، للتنافس ضمن فعاليات "أولمبياد الخيام" الذى تنظمه منظمة سورية غير حكومية.

وتراوح أعمار الأطفال بين ثمانية أعوام وأربعة عشر عاما، يرتدون المرايل بألوان مخيمهم وقد توزعوا بين منافسات مختلفة: رمى الرمح والقراص، الوثب العالى، فنون الدفاع عن النفس، الجمباز، كرة الريشة (بادمنتون)، ولكن أيضا الجرى والتسابق كخيول يحملون بين أيديهم مجمساتها الكرتونية.



وتم ترسيم خطوط ملعب كرة القدم بتكسير الطبشور الأبيض فوق التراب المحيط بالخيم، وعلى مقربة منه مضمار جرى مستطيل تملأه الحواجز.

وفى ختام المنافسات، أعلن المنظمون أسماء الفائزين الذين يصعدون إلى منصة التتويج لنيل ميدالياتهم وسط تصفيق الجمهور وهتافاته.

وقال ابراهيم سرمينى، منسق برنامج الحماية فى منظمة بنفسج غير الحكومية، إن الهدف "إكساب الأطفال مهارات رياضية فى أنواع من الألعاب التى لم نحاول أن نتعلمها فى مجتمعنا".

وأوضح لوكالة "فرانس برس" أن "الهدف الرئيس تسليط الضوء على سكان المخيمات الأطفال والبالغين الذين يعيشون حياة صعبة جداً".