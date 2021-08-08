صور.. البنطلون المنقوش موضة صيف 2021

جدة - نرمين السيد - ويتميز البنطلون المنقوش بأنه متعدد القصات والأشكال والطبعات فيناسب مختلف الأجسام، لكن البعض لا يعرفن طرق تنسيقه بشكل صحيح.

ويمكن لصاحبة الجسم التفاحة، ارتداء البنطلون المنقوش بألوان داكنة ونقشات صغيرة، وأن يكون ضيقًا من الأعلى ويتسع من حدود الركبة نزولًا.

كما يمكن لصاحبة الجسم المستطيل اختيار بنطلون منقوش بقصة واسعة، وأن يكون مزينًا بنقشات كبيرة، كما يمكنك تنسيقه مع بلوزة بأكتاف بارزة.

كذلك يمكن لصاحبة جسم الكمثرى، اختيار بنطلون منقوش بخصر عالٍ ضيق، وواسع بقصة مستقيمة، وبألوان داكنة، ويمكن تنسيقه مع بلوزة بلون فاتح.