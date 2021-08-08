وفاة صبى بنوبة قلبية بعد انفجار سماعة البلوتوث الخاصة به

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لتقرير صحيفة "Times Now"، وقع الحادث المأساوى فى قرية أودايبوريا فى منطقة تشومو فى جايبور بالهند، حيث تم التعرف على الشاب المتوفى الذى يدعى راكيش ناجار.
وبحسب التقرير، نقلاً عن طبيب، يبدو أن الشاب أصيب بنوبة قلبية بعد انفجار الجهاز اللاسلكى، إذ كان يتحدث مع شخص ما على الهاتف باستخدام سماعات البلوتوث الخاصة به، وفجأة انفجر الجهاز اللاسلكى وتركه فاقدًا للوعى.
وفى حديثه عن وفاته، قال الدكتور LN Rundla إنه من المحتمل أن يكون هذا هو الحادث الأول فى البلاد حيث توفى شخص بسبب سكتة قلبية بعد انفجار جهاز Bluetooth.
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