الحب من أول نظرة.. بريطانى يقف بجوار إشارة مرور يوميا بحثا عن فتاة أحلامه

جدة - نرمين السيد - حاول شاب بريطانى استخدام حيلة طريفة للبحث عن شريكة حياته، إذ قرر الوقوف عند تقاطع طريق قريب من مسكنه بمدينة جريمسبى فى شرق إنجلترا، حاملا بوكيه ورد، فى انتظار فتاة مجهولة سبق ورأها مرة واحدة، يقول إنه وقع فى حبها من مجرد نظرة عند إشارة المرور.





قال مارتن بيكر، البالغ من العمر 41 عامًا، لموقع "ديلى ميل" البريطانى، إنه لا يعرف عن الفتاة سوى سيارتها الزرقاء من BMW، ويأمل أن يلتقيها مرة أخرى ليتأكد أن شعور الحب من أول نظرة لم يكن مجرد وهم فى مخيلته.

ووصف مارتن الفتاة بأنها جذابة وتتمتع بسحر خاص، وقال إنه سيقف فى المكان الذى التقت فيه عيناهما، ويبحث عن سيارتها على الطريق، على أمل أن تجمعه الصدفة بها مرة أخرى، وأضاف فى تصريحاته "أود أن ألتقيها لأطلب منها إطلاق الضوء الأخضر لحياتنا لنرى ما سيحدث".

وتابع مارتن: "لست من النوع الذى يتوجه لفتاة لا يعرفها ويطلب منها الخروج معه، ولا أثق كثيرًا فى النساء، لكن هذه المرة قلت لمَ لا؟ هناك فتاة جميلة تبتسم فى وجهى ويجب أن أغتنم الفرصة"، وأكد مارتن أنه سيندم إذا لم يحاول العثور على فتاة أحلامه مرة أخرى، ويأمل مقابلتها قريباً ودعوتها لتناول العشاء.