قال مارتن بيكر، البالغ من العمر 41 عامًا، لموقع "ديلى ميل" البريطانى، إنه لا يعرف عن الفتاة سوى سيارتها الزرقاء من BMW، ويأمل أن يلتقيها مرة أخرى ليتأكد أن شعور الحب من أول نظرة لم يكن مجرد وهم فى مخيلته.
ووصف مارتن الفتاة بأنها جذابة وتتمتع بسحر خاص، وقال إنه سيقف فى المكان الذى التقت فيه عيناهما، ويبحث عن سيارتها على الطريق، على أمل أن تجمعه الصدفة بها مرة أخرى، وأضاف فى تصريحاته "أود أن ألتقيها لأطلب منها إطلاق الضوء الأخضر لحياتنا لنرى ما سيحدث".
وتابع مارتن: "لست من النوع الذى يتوجه لفتاة لا يعرفها ويطلب منها الخروج معه، ولا أثق كثيرًا فى النساء، لكن هذه المرة قلت لمَ لا؟ هناك فتاة جميلة تبتسم فى وجهى ويجب أن أغتنم الفرصة"، وأكد مارتن أنه سيندم إذا لم يحاول العثور على فتاة أحلامه مرة أخرى، ويأمل مقابلتها قريباً ودعوتها لتناول العشاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحب من أول نظرة.. بريطانى يقف بجوار إشارة مرور يوميا بحثا عن فتاة أحلامه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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